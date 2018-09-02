شعرت بالصدمة من مرض إليسا.. والحراس حملونى على المسرح لأشاركها فرحتها بالشفاء.. وغنيت معها

لا أعرف شيئا عن مشاركتى فى الجزء الثانى من «الشارع اللى ورانا»

عادل إمام عِشرة عمر ورحلة مليئة بالأعمال العظيمة.. ويسعدنى الوجود معه فى فيلم جديد

لم تتردد الفنانة لبلبة إلى التوجه إلى بيروت، لحضور أول حفل للفنانة اللبنانية إليسا، عقب إعلانها الشفاء من مرض السرطان، والتى كشفت عنه لأول مرة فى كليب «إلى كل اللى بيحبونى» الشهر الماضى.

كان مشهد صعود «لبلبة» إلى خشبة المسرح، قبل نهاية الحفل، مؤثرا للغاية، حيث تعمدت أن تظهر دعمها ومساندتها لإليسا بعد خروجها من محنة المرض، كما احتفلت معها بألبومها الجديد «إلى كل اللى بيحبونى».

تقول الفنانة لبلبة لـ«الشروق»: فور معرفتى من بعض الأصدقاء، بمرض الفنانة إليسا، تعرضت لصدمة، ولم أصدق الأمر فى بدايته، ولأننى ليس لى علاقة بما يتناوله رواد السوشيال ميديا، تساءلت لماذا قرر البعض إطلاق هذه الشائعة على فنانة كبيرة تمتلك صوتا مليئا بالمشاعر والأحاسيس، فعلى الفور أجريت اتصالا تليفونيا، مع أحد الصحفيين اللبنانيين البارزين، الذى أكد لها المعلومة، وأن إليسا تعرضت لوعكة صحية لمدة عام، ولكنها تعافت منه وعادت إلى جمهورها بألبوم «إلى كل اللى بيحبونى».

تضيف لبلبة: أنها قررت بدون تفكير حجز تذكرة إلى بيروت، لحضور حفل إليسا بمهرجانات أعياد بيروت، لمؤازرتها والتواجد بجوارها ودعمها، «فأنا أحب صوتها كثيرا، وهى مصدر للسعادة بالنسبة لى على الصعيد الشخصى عندما أشاهدها فى التليفزيون، وبالفعل تم التنسيق مع المسئولين هناك فى لبنان وغادرت القاهرة وتوجهت إلى هناك لحضور الحفل والالتقاء بها».

وأعربت لبلبة، عن سعادتها بالتواجد فى هذا الحفل، وأنها منذ بدايته كانت فى انتظار غناء إليسا «إلى كل اللى بيحبونى»، نظرا لارتباطها بالفيديو كليب الذى جسد رحلة المرض وتعاطف معها الملايين من محبيها فى الوطن العربى بسببه.

وكشفت لبلبة، أن إليسا، استقبلتها بعد انتهاء الحفل، وكان اللقاء بينهما حار، واحتضنتها وتوجهت لها بالشكر على وجودها معها فى هذه اللحظات، وقالت لها حرفيا: «أنا واحدة من جمهورك المتابع لفنك وأعمالك فى السينما والتليفزيون، ومن أشد المعجبين بك»، وبادلتها لبلبة نفس الشعور على الرغم من كونه اللقاء الأول بينهما مؤكدة لها: «أنت قوية يا إليسا وهو أمر متوقع لأنك تنتمين لنفس البرج الذى أنتمى اليه وهو العقرب».

على الجانب الآخر، قالت الفنانة لبلبة، إنها حتى هذه اللحظة لم يعرض عليها المشاركة فى جزء ثان من مسلسل «الشارع اللى ورانا»، مؤكدة أن ما تردد عن مشاركتها فى هذا العمل للمرة الثانية هو أمر عار تماما من الصحة.

وكشفت عن تلقيها عرضا للمشاركة فى فيلم سينمائى أثناء قضاء فترة الأجازة الصيفية بالساحل الشمالى، ولكنها لم تقرأ السيناريو حتى الآن، مشيرة إلى أنها تحتاج مزيدا من الوقت للتركيز والدقة، رافضة فى الوقت نفسه الكشف عن اسم الفيلم وصناعه.

وعن سر ارتباطها وعلاقتها الجيدة بالفنان عادل إمام، قالت لبلبة: «الزعيم هو عشرة العمر، تشاركنا رحلة طويلة مفعمة بالأعمال السينمائية الرائعة التى شكلت علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية والعربية على غرار فيلم خلى بالك من جيرانك، والبعض يذهب للمأذون مرتين، وعصابة حمادة وتوتو، واحترس من الخط، وعريس من جهة أمنية، وصاحب السعادة، وغيرها من الأعمال الرائعة».

أما فيما يتعلق بوجودهما فى مشروع سينمائى أو عمل فنى جديد، فقالت لبلبة إن «ما حدش عارف الأيام مخبية ايه، ولكن بطبيعة الحال التواجد مع الزعيم فى عمل جديد شىء يسعدنى».