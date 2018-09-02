علق سامح عاشور، نقيب المحامين، على تعديل وزارة المالية ضريبة الدخل للمحامين، وتخفيضها الاستحقاقات الضريبية عل صحيفة الدعوى، قائلًا: «هذا القرار استجابة حميدة لمطالب المحامين، وأحيي وزير المالية عليه».



وأضاف نقيب المحامين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أنه كان لابد من التمسك بحق المحامين في ألا يتوجعوا من إجراءات لا تساوي قيمة ما يمكن أن يُحصل فيها، والحفاظ في الوقت ذاته على عدم الإخلال بحق الدولة في تحصيل الاستحقاقات الضريبية.



وأوضح: «إن التعديلات شملت إتمام المحاسبة على نوع الدعوى وليس على أساس درجة قيد المحامي، إضافة إلى إعادة النظر في فئات التحصيل، التي كانت تُمثل بقدر من المبالغة لذلك تم مراعاة أنها تُحصل تحت الحساب بالتالي لا ضرورة للمبالغة في تحصيلها».



وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس السبت، قرارا رقم 404 لسنة 2018، بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.



