جروس يوافق على مواجهة الشرطة العراقي

وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السوسري جروس على مواجهة فريق الشرطة العراقي وديا يوم الجمعة المقبل في ظل إقامة الفريق العراقي لمعسكر إعداده بالقاهرة تحت قيادة المونتينجري نيبوشا المدير الفني الذي كان يتولى تدريب الزمالك في وقت سابق.

وعرض نيبوشا على الزمالك خوض مباراة ودية ورحب الجهاز الفني للقلعة البيضاء في ظل توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب بخوض مباراة النيجر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي يوم 8 سبتمبر الجاري.

وفي سياق أخر يحصل الفريق على راحة لمدة ثلاثة أيام في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات إلا يوم 13 سبتمبر عندما يلتقي الفريق مع الطلائع في الجولة السادسة للدوري، في ظل توقف المسابقة بسبب خوض المنتخب لمباراته أمام النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.