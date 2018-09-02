المنتخب الأوليمبي يبدأ الاستعداد لودية روسيا

يؤدي المنتخب الأوليمبي أولى تدريباته اليوم الأحد تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني ، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بالملعب الفرعي باستاد القاهرة استعدادًا للسفر لمواجهة روسيا وديًا يوم الجمعة المقبل، قبل المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك في المران اللاعبون الذين انتهت ارتباطاتهم مع أنديتهم في بطولة الدوري ومن بينهم محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم للمنتخب الأول.

وقرر غريب مغادرة اللاعبين إلى منازلهم عقب المران، على أن ينضموا إلى زملائهم ظهر غد الاثنين لدخول معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

ويتدرب الفريق غدا في الساعة السادسة مساءً، ويؤدي مرانه الأخير في الحادية عشر من صباح الثلاثاء قبل السفر في الثامنة مساء إلى روسيا.

وقد أنهى علاء عبد العزيز المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي إجراءات السفر، ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب إلى موسكو فجر الأربعاء، ويؤدي الفريق مرانه في نفس اليوم ويتدرب في اليوم التالي قبل خوض المباراة يوم الجمعة.