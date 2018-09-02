6 أرقام من فوز برشلونة العريض على هويسكا

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حقق برشلونة الإسباني بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 6 أرقام قياسية، خلال فوز الفريق الكاتالوني على هويسكا 8-2 (تابع التفاصيل)، في اللقاء الذي جمعهم على ملعب الكامب نو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نستعرض 6 أرقام حققها الفريقين خلال المباراة:

** ميسي صنع الهدف الـ151 له مع برشلونة في الدوري الإسباني، ليصبح أول لاعب يصل لهذا الرقم خلال القرن الـ21.

** أصبح مجموع التمريرات الحاسمة للنجم الأرجنتيني 251 خلال مسيرته الكروية "المنتخب الأرجنتيني (38)، وبرشلونة (213)".

** ليونيل ميسي أكثر لاعب يحرز أهداف في فرق إسبانية مختلفة، هويسكا الفريق الـ37 الذي يحرز في مرماه البرغوث الأرجنيتيني.

** جوردي ألبا وصل لـ250 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، الدوري الإسباني (164)، كأس الملك (28)، السوبر الإسباني (8)، دوري الأبطال (47)، كأس العالم للأندية (2).

** جوردي ألبا يصنع الهدف التاسع له في الدوري الإسباني، منذ الموسم الماضي، كأكثر مدافع يقوم بتمريرات حاسمة في البطولة.

** هويسكا أكثر فريق صاعد للدوري الإسباني، يستقبل أهداف من برشلونة في أول لقاء له على ملعب الكامب نو، أكبر نتيجة كانت ( الباسيتي) الذي خسر 7-1.