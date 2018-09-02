ظهر الأمريكي كوينتون دوجيت الوافد الجديد للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي في التدريبات التي أقٌيمت اليوم الأحد ضمن استعدادات الموسم الجديد.

‎وأكد طارق خيري، المدير الفني للفريق أن اللاعب سيشارك في التدريبات البدنية، ومن بعدها التدريبات الجماعية بشكل طبيعي؛ للانسجام مع اللاعبين.

ووصل دوجيت إلى القاهرة أمس السبت وكان في استقباله أحد أفراد الطاقم الإداري بالفريق بمطار القاهرة لاصطحابه إلى فندق الإقامة.

وكان اللاعب قد وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة موسم واحد؛ لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع اللاعب بعدما قام الجهاز الفني بقيادة طارق خيري بدراسة العديد من السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأجانب، وتم الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للأهلي، خاصة أنه يملك مقومات مميزة وسبق له اللعب في المنطقة العربية.