المكسيك تدخل حقبة سياسية جديدة بعد سيطرة أغلبية يسارية على الكونجرس

اجتمع أعضاء الكونجرس المكسيكي الجديد، ذو الأغلبية اليسارية الأكثر في تاريخ المكسيك الحديث، للمرة الأولى يوم السبت لإطلاق عهد جديد في السياسة بالبلاد.



ويتمتع حزب الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، حزب مورينا، وشركاؤه بأغلبية مطلقة في الكونجرس، وهو إنجاز لم يتحقق في البلاد منذ أن خسر الحزب الثوري المؤسساتي اليميني أغلبيته في عام 1997.



ووعد لوبيز أوبرادور، الذي حقق الفوز في انتخابات يوليو الماضي ومن المقرر أن يتولى منصبه في الأول من ديسمبر، بالعمل على برنامج إصلاح جذري.



وأعلن عن خطط لخفض رواتب موظفي الخدمة المدنية، وإنشاء وزارة للأمن العام، وإعادة هيكلة الميزانية، وكلها مقترحات تتطلب دعمًا من الكونجرس.



وتعتبر أكبر قوة معارضة في الكونجرس الجديد هي حزب العمل الوطني اليميني. وتراجعت مقاعد الحزب الثوري المؤسساتي الذي ينتمي إليه الرئيس المنتهية ولايته انريكي بينا نييتو، بعد أن هيمن على سياسات البلاد على مدى أكثر من 70 عاما بصورة كبيرة.