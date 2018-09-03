سقط الأهلي حامل اللقب فى فخ التعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب السلام ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري .

وشهدت المباراة إثارة خاصة على المستوي التحكيمي ، حيث طالب لاعبي الأهلي بركلة جزاء فى الشوط الأول في حين ألغي الحكم إبراهيم نورالدين هدفا لمؤمن زكريا فى الشوط الثاني بداعي التسلل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة فى صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز ، ورفع الإنتاج رصيده 9 نقاط .

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من؛ محمد الشناوي، وأحمد فتحي وساليف كوليبالي، ومحمد نجيب، وأيمن اشرف، وهشام محمد، وأكرم توفيق، وناصر ماهر، وأحمد حمودي، وأسلام محارب، ووليد أزارو.‎

الدقائق الخمس الأولى من عمر المباراة، شهدت محاولتين من نادي الإنتاج الحربي عن طريق عبد الرحمن رمضان، الذي أطلق تصوبية في الدقيقة الثانية، ولعب أحمد شديد قناوي كرة عرضية وصلت إلى جيمس تيدي، والذي حاول التصويب إلا أن الكرة مرت بعرض الملعب.

في الدقيقة السادسة، تغاضى الحكم إبراهيم نور الدين عن احتساب ركلة جزاء لوليد أزارو، بعد إعاقته بشكل واضح من مدافع الإنتاج، معاذ الحناوي.

في الدقيقة التاسعة، حصل إسلام محارب على خطأ، بعد تدخل إسلام رمضان، وقام ناصر ماهر بتنفيذ الكرة إلا أن الحارس عامر عامر، أبعد الكرة بقبضة يده خارج منطقة الجزاء، وحصل أكرم توفيق على إنذار في الدقيقة الـ11 بعد تدخل مع عبد الرحمن رمضان.

في الدقيقة الـ12، لعب أحمد شديد عرضية قابلها محمد رجب برأسية مرت أعلي العارضة بعدها لعب أحمد حمودي تمريرة متقنة لـوليد أزارو، إلا أن دفاع الإنتاج الحربي أبعد الكرة

احتسب الحكم ركلة حرة لـأزارو بعد إعاقته من الحناوي، والذي حصل على بطاقة صفراء، ونفّذ أحمد حمودي الضربة الحرة داخل منطقة الجزاء، قابلها ساليف كوليبالي برأسية إلا أن عامر عامر حوّل الكرة إلى ضربة ركنية، وأنقذ فرصة قوية للأهلي.

في الدقيقة الـ22، أطلق أزارو تصويبة، قام حارس الإنتاج بالتصدي لها على مرتين.

أهدر وليد أزارو فرصة هدف سهل التسجيل في الدقيقة الـ23، حيث كان وجهًا لوجه مع عامر عامر، والذي تصدى للكرة وأنقذ مرماه من جديد ليحافظ على نظافة شباكه رغم هجمات الأهلي المتتالية.

في الدقيقة 27 لعب أحمد دويدار، تمريرة لجيمس تيدي، إلا أن أحمد فتحي أفسد الهجمة.خيّم الهدوء على المباراة بعد سلسلة من الهجمات القوية والمنظمة من الأهلي، والفرص الضائعة من أزارو، وكوليبالي، وركز الأهلي على الأطراف، خاصة انطلاقات حمودي من الجبهة اليمنى.

تدخل ديوارا بقوة مع محمد الشناوي داخل منطقة الجزاء رغم استحواذ حارس الأهلي على الكرة، إلا أن مهاجم الإنتاج لجأ إلى العنف من أجل استخلاص الكرة، واحتسب الحكم خطأ للأهلي وإنذار للشناوي.

في الدقيقة الـ39، أطلق محمود حمادة تصويبة صاروخية ارتدت من القائم الأيمن للأهلي، وتضيع أخطر فرصة للإنتاج على مدار المباراة، وأطلق أحمد فتحي تصويبة قوية مرت أعلى العارضة.

ولم تشهد الدقائق الخمس الأخيرة أي تعديل في النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

جاءت الدقائق الأولى من الشوط الثاني بدون خطورة على مرمى الحارسين محمد الشناوي وعامر عامر، وحصل موسي ديوارا علي بطاقة صفراء في الدقيقة الأولى بعد تدخل قوي مع أكرم توفيق.

أطلق إسلام محارب تصويبة من أمام منطقة الجزاء مرت يسار حارس الإنتاج في أول محاولة بعد مرور 6 دقائق من زمن الشوط.

في الدقيقة الـ53، لعب محارب عرضية من الجبهة اليسرى إلا أن دفاع الإنتاج أبعد الكرة قبل وصولها إلى أزارو.

دفع كارتيرون بميدو جابر بدلا من أكرم، في محاولة لتنشيط الهجوم، كما أجرى الإنتاج تغييره الأول بنزول السيد الشبرواي بدلا من الغنام.

بدأ لاعبو الأهلي تحضير اللعب من جديد في وسط الملعب والبحث عن اختراق دفاع الإنتاج.

في الدقيقة الـ62، تدخل كارتيرون من جديد، وأجرى التغيير الثاني بنزول صلاح محسن، بدلا من ناصر ماهر.

وصلت الكرة إلى محمد رجب والذي أطلق تصويبة خرجت بعيدة عن المرمي، قبل أن يتم استبداله بوليام أوكروكيت.

في الدقيقة الـ65، حصل أزارو على ركلة حرة، وقام حمودي بتنفيذ الكرة ولعب عرضية قابلها ميدو جابر برأسية ارتدت من العارضة وأبعدها دفاع الإنتاج، وتضيع فرصة جديدة لتقدم الأهلي.

أجرى مختار مختار تغييرًا بنزول كابونجا بدلا من أحمد دويدار.

ضغط الأهلي بقوة بحثًا عن هدف التقدم. وفي الدقيقة الـ71، لعب محارب عرضية من الجبهة اليسرى ووصلت الكرة إلى صلاح محسن والذي أطلق تصويبة إلا أن الكرة ارتدت من الدفاع لتصل إلي كوليبالي داخل منطقة الجزاء والذي صوب إلا أن الكرة مرت بجوار القائم، وتضيع فرصة جديدة.

كما دفع كارتيرون بمؤمن زكريا، بدلا من أحمد حمودي، في محاولة جديدة لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة الـ79 سجل مؤمن زكريا هدفًا صحيحًا لكن الحكم ومساعده ألغيا الهدف بداعي التسلل رغم صحته.

حصل الأهلي علي خطا من الجبهة اليسري، ولعب فتحي عرضية إلا أن دفاع الإنتاج أبعد الكرة.

واصل الأهلي الضغط بقوة، وفي الدقيقة 84، هيأ صلاح محسن الكرة إلي مؤمن داخل منطقة الجزاء، الذي أطلق تصويبة قوية أبعدها حارس الإنتاج بقدمه وحول الكرة إلي ضربة ركنية.

في الدقيقة 89، لعب أزارو عرضية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن دفاع الإنتاج أبعد الكرة.

احتسب الحكم إبراهيم نور الدين خمس دقائق وقتا بدل من الضائع، ضاع أغلبها دون احتساب البديل وحاول الأهلي بكل قوة تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، بسبب أخطاء قاتلة لحكم المباراة و مساعديه.