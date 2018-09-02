وزير الطيران يتفقد مطار أسيوط لمتابعة أعمال التطوير

طالب وزير الطيران، يونس المصري بتقديم دراسة استخدام الطاقة الشمسية التي تعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلالها، بما يخدم المطار ليكون ضمن منظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير صباح اليوم الأحد إلى مطار أسيوط.

وطالب الوزير بأن يتم تطبيق هذه المنظومة تباعًا بالعديد من المطارات المصرية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في الاعتماد على الطاقة الشمسية.

جدير بالذكر أن باكورة تطبيق منظومة المطارات الصديقة للبيئة قد بدأت بمطار برج العرب كأول مطار صديق للبيئة.

ورافق الوزير خلال زيارته الطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار طارق فوزي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات.

وتأتي هذه الزيارة لمتابعة أعمال التطوير بالمطار والوقوف على ما تم تنفيذه من تكليفات وجه سيادته بها خلال جولته التفقدية السابقة للمطار الشهر الماضي، ومنها دراسة زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار وحركة الوصول والمغادرة مع دراسة إمكانية استغلال المبنى القديم بعد رفع كفاءته التشغيلية واستغلاله كنواة لقرية بضائع.

وطالب يونس خلال الزيارة باستكمال منظومة الكاميرات الداخلية، ومراجعة خطط التأمين والإطفاء من أجل تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن داخل المطار، وإعادة تخطيط وتقسيم مناطق انتظار السيارات لاستغلال جميع المساحات المحيطة بالمطار للتيسير على الركاب ومودعيهم، إضافة إلى سرعة تنفيذ أعمال التسوية المتمثلة في تنسيق ونظافة وتشجير الموقع العام للمطار بالكامل.

واطلع الوزير خلال الزيارة على المساحات التي تم تخصيصها للحجاج والكافيتريا التي تم تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن.