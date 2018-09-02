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سموحة يواجه بيراميدز بالقوة الضاربة

الإسكندرية : أحمد عبد العزيز
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 5:44 م | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 5:56 م

أعلن علي ماهر المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والمقررة اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مناسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أمير عابد - ياسر إبراهيم - رجب نبيل - محمود منصور.

خط الوسط : محمود سيد - أحمد نبيل "مانجا" - إسلام صالح - شريف رضا .

خط الهجوم :  حسام حسن - ديريك نسيبامبي.

ومعهم في قائمة البدلاء :

عصام ثروت - محمود معاذ - شيلونجو - أوميد أوكري - إبراهيم عبد القوي - السيد فريد - محمد حمدي زكي.


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