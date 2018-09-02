سموحة يواجه بيراميدز بالقوة الضاربة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن علي ماهر المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، والمقررة اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مناسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أمير عابد - ياسر إبراهيم - رجب نبيل - محمود منصور.

خط الوسط : محمود سيد - أحمد نبيل "مانجا" - إسلام صالح - شريف رضا .

خط الهجوم : حسام حسن - ديريك نسيبامبي.

ومعهم في قائمة البدلاء :

عصام ثروت - محمود معاذ - شيلونجو - أوميد أوكري - إبراهيم عبد القوي - السيد فريد - محمد حمدي زكي.