قائد القوات الأمريكية و«الناتو» الجديد في أفغانستان يتولى مهام منصبه

تولى الجنرال سكوت ميلر القائد الجديد للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان مهام منصبه، اليوم الأحد، بعد مراسم تغيير القيادة في كابول.

ويخلف «ميلر»، الذي ينتمي لصفوف النخبة بالجيش الأمريكي، الجنرال جون نيكلسون، الذي قاد مهمة الناتو في البلاد منذ عام 2015، بعد أيام من انتهاء مهمة الناتو القتالية رسميا.

وقال «ميلر» خلال مراسم أقيمت بمقر مهمة الدعم الحاسم في العاصمة الأفغانية: «تنتظرنا قرارات صعبة»، مضيفا أن الضغط العسكري ضروري لإيجاد أرضية للتوصل لمصالحة سياسية.

وترأس «ميلر» في السابق قيادة العمليات الخاصة المشتركة بالجيش الأمريكي، التي أشرفت على مهام نفذتها القوات الخاصة مثل «سيل تيم 6» التابعة للبحرية الأمريكية، التي كلفت عام 2011، قبل تولي «ميلر» برئاستها، بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

ويقود «ميلر» 16 ألف جندي من قوة الناتو يشاركون في مهمة الدعم الحاسم، في تلك البلاد التي مزقتها الحروب، بالإضافة إلى 14 ألف جندي أمريكي وتركز مهمة الناتو على التدريب والتوجيه ومساعدة القوات الأفغانية.

ويأتي تولي «ميلر» منصبه بعد عام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استراتيجية أكثر هجومية في أفغانستان، حتى في ظل زيادة ضغط مسلحي طالبان على القوات الأفغانية في أنحاء البلاد.