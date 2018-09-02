هازارد يهاجم مورينيو وكونتي

أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي أن أسلوب اللعب الذي يتبعه مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب البلوز الجديد، يختلف عن الطريقة الخططية التي كان يتبعها كل من البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي مدربا الفريق السابقون.

وقال هازارد في تصريحات تليفزيونية: "طريقة لعب ساري تناسبني بشكل كبير، فأنا أفضل الانطلاق بالكرة عن الاحتفاظ بها مثلما كان يفعل مورينيو وكونتي".

وأضاف: "أحب أن أمتلك الكرة في الجزء الأمامي من الملعب أمام منطقة الخصم وليس في نصف ملعبي، فهذا الأسلوب يناسب طريقة لعبي".

وأكمل: "نلعب بشكل جيد مع ساري، ونحقق الفوز في المباريات، لذلك أنا مستمتع وأريد أن نحافظ على هذا الأداء، عقب العودة من التوقف الدولي".

وتولى ساري مهمة تدريب الفريق اللندني بدايه الموسم الحالي خخلفا لأنطونيو كونتي مدرب الفريق السابق، والذي تمت اقالته لسوء النتائج.

وقاد المدرب الإيطالي البلوز للفوز في المباراة الرابعة على التوالي أمام بورنموث أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج.