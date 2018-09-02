أحمد رشوان يعلن بدء التحضير لفيلمه «قابل للكسر»

أعلن المخرج أحمد رشوان، عن بداية التحضير لفيلمه الجديد "قابل للكسر"، وذلك من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ونشر "رشوان"، صورة لبوستر الفيلم الذي صممه الفنان محمد عبد الوهاب، قائلا: "لو قدر لي أن أعيش عام آخر سأهدي فيلمي الروائي الطويل القادم (قابل للكسر) لمحمد خان لأنه من علمني يعني إيه سينما".

كان أول أفلام أحمد رشوان، الروائية الطويلة فيلم "بصرة" في عام 2008، والذي قدم من خلاله لأول مرة الفنان الأردني إياد نصار على شاشة السينما، كذلك قدم عددا كبيرا من الأفلام الوثائقية والقصيرة، فيما شارك "رشوان" في معظم أفلام المخرج الراحل محمد خان، والذي ربطته به علاقة أستاذ بتلميذه.

وكان أحدث أعمال "رشوان" التسجيلية فيلم عن "خان" وثق فيه رحلته مع الإبداع والسينما والحياة.