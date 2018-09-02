مبابي يعتذر لجماهير سان جيرمان

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اعتذر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ، لجماهير فريقه بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمس أمام أولمبيك نيم ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الفرنسي .

وقال مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواص الاجتماعي "تويتر" : "أعزائي مشجعي باريس ، أريد الإعتذار عن ما بدر مني في مباراة أمس ورد فعلي الذي أفسد انتصار الأمس المستحق".

وأضاف: "أشكر أيضاً جماهيرنا الرائعة التي كانت متواجدة بالأمس على تشجيعهم لنا".

وكان مبابي قد تعرض للطرد أمام نيم ، في المباراة التي فاز بها الفريق الباريسي 4-2 ، ليواصل تصدر الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة جمعها من أربع إنتصارت متتالية .