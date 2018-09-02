وكيل «زراعة شمال سيناء»: «قريبا سيتم صرف تعويضات أراضي رفح الجديدة»

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أكد المهندس عاطف أبو درب وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أنه سيتم صرف تعويضات الأراضي، التي تم إنشاء مدينة رفح الجديدة عليها.

وصرح وكيل وزارة الزراعة لـ«الشروق»، بأنه سيتم الصرف لأكثر من 82 شخصًا تعويضات مالية بنطاق الأراضي، التي تم معاينتها فعليا في رفح الجديدة.

وأضاف «أبو درب»، أنه سيتم الصرف لاحقا التعويضات لسكان مراحل المنطقة العازلة، ثم الأراضي الزراعية في العريش والشيخ زويد تباعا وفقا لأولوية ترتيب الملفات.

ويشار إلى، أن الجهات الوزارية المختص حددت مبلغ مليار و800 مليون جنيه تعويضات للبيوت والأراضي الزراعية في المناطق المضارة، وتم صرف 120 مليون جنيه تعويضات مالية في قطاع الزراعة خلال الفترات الماضية.