لجنة الانتخابات الموريتانية: نسبة الإقبال الأولية تجاوزت 58%

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، إن النسبة الأولية لإقبال الناخبين على مكاتب التصويت تجاوزت 58% مع استمرار الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في العديد من المكاتب.



وأوضح عثمان ولد بيجل في تصريح صحفي ليل السبت الأحد أن دراسة قامت بها اللجنة الثامنة ليلا بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أظهرت أن نسبة إقبال الناخبين تجاوزت 58%.



وأشار ولد بيجل إلى أن عمليات التصويت جرت في هدوء لكن اللجنة حسب قوله سجلت وقوع "اختلالات في العملية نظرا لنقل بعض المكاتب من أماكنها لأسباب أمنية ولعدم صلاحية المكاتب المخصصة للاقتراع مما تسبب في بعض الارتباك وكذلك هطول أمطار في مناطق في الأرياف وهو ما تسبب في تأخر وصول اللوازم والمعدات الانتخابية لبعض الوقت.



ولفت ولد بيجل إلى أن الاختلالات تم التغلب عليها.



وهذا هو أول تصريح لمسؤول في لجنة الانتخابات عن سير عمليات الاقتراع وعن اتهامات المعارضة لها بالعجز والتلاعب.