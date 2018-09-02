الشرطة الأسترالية تعثر على مخبأ ضخم للأسلحة في منزل ضابط سابق

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، إنها اكتشفت قبل أيام ترسانة ضخمة من الأسلحة من بينها بنادق نصف آلية وسيوف وسكاكين وسترات واقية من الرصاص وخوذات مدرعة في منزل ضابط سجون سابق بسيدني.



وتخشى الشرطة أن يكون الرجل البالغ من العمر 64 عاما والحاصل على تدريب عالي المستوى على استخدام الأسلحة ربما كان يستعد لإطلاق نار جماعي. وتنبهت الشرطة عندما تتبعت عمليات الشراء التي قام بها الرجل على الإنترنت لأجزاء سلاح ناري.



وقال مساعد مفوض الشرطة بالإنابة، ستوارت سميث، للصحفيين إن الرجل اعتقل بسبب جرائم تتعلق بحيازة أسلحة نارية ونقل إلى المستشفى لإجراء تقييم للصحة العقلية بعد أن أظهر "تصرفات حادة".



وتابع سميث "ما رأيناه أو ما وجدناه في هذه المسألة بالذات كان شخصًا مضطربًا للغاية ولديه تاريخ في التدريب على استخدام الأسلحة بالإضافة إلى التدريب التكتيكي".



وأضاف "وتوصلنا إلى رأي مفاده إنه يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع".



يذكر أن سميث كان قد أقيل من منصبه كضابط في سجن وتم إلغاء رخصة سلاحه في عام 2009. كما عثرت الشرطة على كتب لقناصة مشهورين ومعلومات عن الاستجابة للإرهاب خلال بحثهم يوم الثلاثاء الماضي.



وقالت الشرطة إنه من المتوقع أن يتم توجيه اتهامات للرجل بارتكاب جرائم حيازة أسلحة بمجرد خروجه من المستشفى.