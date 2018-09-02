الأحد 2 سبتمبر 2018 3:32 ص القاهرة القاهرة 26.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة تطالب العالم بنقض القوانين

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
طهران - د ب أ
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 1:16 ص | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 1:16 ص
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الأمريكيين لم يكتفوا فقط بنقض القوانين في يخص الاتفاق النووي، وإنما يطالبون العالم بانتهاك القوانين أيضا.

وحذر ظريف، في تصريح له السبت، من أنه "في حال عدم التصدي لمواقف أمريكا من جانب المجتمع الدولي، سيكلف ذلك (الأمر) الاتفاق النووي كثيرا"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكر وزير الخارجية إنه في حال توافر القناعة لدي البلدان الموقعة على الاتفاق بأن ذلك الاتفاق النووي يشكل وثيقة دولية، وهي ترغب بذلك في الانتفاع منه "إذن ينبغي علي هذه الدول أن تكون مستعدة لحماية تلك الانجازات".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك