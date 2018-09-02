وزير خارجية إيران: الولايات المتحدة تطالب العالم بنقض القوانين

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الأمريكيين لم يكتفوا فقط بنقض القوانين في يخص الاتفاق النووي، وإنما يطالبون العالم بانتهاك القوانين أيضا.



وحذر ظريف، في تصريح له السبت، من أنه "في حال عدم التصدي لمواقف أمريكا من جانب المجتمع الدولي، سيكلف ذلك (الأمر) الاتفاق النووي كثيرا"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



وذكر وزير الخارجية إنه في حال توافر القناعة لدي البلدان الموقعة على الاتفاق بأن ذلك الاتفاق النووي يشكل وثيقة دولية، وهي ترغب بذلك في الانتفاع منه "إذن ينبغي علي هذه الدول أن تكون مستعدة لحماية تلك الانجازات".