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الصين: «نواجه مهمة شاقة للسيطرة على انتشار حمى الخنازير الإفريقية»

بكين - د ب أ
نشر فى : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 12:20 م | آخر تحديث : الأحد 2 سبتمبر 2018 - 12:20 م

أفادت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية في بيان لها، اليوم الأحد، بأن البلاد تواجه مهمة شاقة؛ للسيطرة على انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية القاتل في البلاد، بعدما سجلت 5 حالات إصابة في أغسطس الماضي.

وأفادت وكالة أنباء «بلومبرج»، التي أوردت النبأ، بأن الصين كانت أكدت خامس حالة إصابة بالمرض في 30 من أغسطس الماضي بإقليم أنهوي، وذلك على بعد 1600 كيلومتر من مكان اكتشاف أولى حالات الإصابة في إقليم لياونينج، في الثالث من الشهر نفسه.

ونقلت «بلومبرج» عن جوانج ديفو، وهو متحدث باسم الوزارة، القول، إن تجنب الإصابة بالمرض، الذي انتشر على نطاق واسع في الدول المجاورة للصين وتتبعه، يعتبر أمر معقد.

يشار إلى، أن الصين أعدمت 38 ألفا و535 خنزيرا، كما منعت نقل الخنازير الحية إلى خارج الأقاليم، التي ظهر بها المرض، إلى جانب غلق أسواق الخنازير. وكانت البلاد قد أجرت أكثر من مليار من الاختبارات على الخنازير وراقبت 23 مليونا من المزارع والمجازر، ولا يمثل فيروس الحمى، خطرا على الإنسان.


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