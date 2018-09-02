«التضامن»: 59 ألف حالة استفادوا من خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عدد الحالات التي استفادت من خدمات الخط الساخن «16023» لعلاج مرضى خلال السبعة أشهر الأولى لعام 2018، بلغت 59577 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 22 مركزًا بـ 12 محافظة بجانب عدد الاتصالات التي تلقاها الخط الساخن، والتي تتنوعت ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة وبلغت نسبة المتصلين من الذكور 94.4% بينما بلغت نسبة الإناث 5.6%.

وأضافت «والي»، أن النتائج الخاصة بالمكالمات الواردة للخط الساخن طبقا لأكثر المحافظات اتصالا، كشفت أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة المتصلين منها 33.7% يليها محافظة الجيزة بنسبة 22.5%، ويرجع ذلك إلى سهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، وجاءت وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان من خلال التلفزيون بنسبة 64% لتحتل النسبة الأكبر نظرا لقيام الصندوق بعمل حملات إعلامية كبيرة في وسائل الإعلام، يليه الإنترنت بنسبة 19%، وذلك من خلال مبادرات التوعية على الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين للصفحة واستقبال الحالات الراغبة للعلاج.

وأكدت «والي»، أن الخط الساخن قام بتطوير برامج الدمج المجتمعي للمتعافين، حيث يتم تدريب المتعافين مع مجلس التدريب الصناعي بوزارة الصناعة على حرف يحتاجها سوق العمل مثل «صيانة التكييف، وصيانة أجهزة التليفون المحمول، وأعمال الكهرباء»، كما ضم لخدماته علاج فيروس‪ «C« ‬بين مرضى الإدمان، وكذلك وضع برنامجاً متكاملاً للتأهيل الاجتماعي يتضمن دوريات رياضية وأنشطة فنية ورحلات للمتعافين.

وأضافت، أنه تم إطلاق أول دبلوم متخصص على مستوى الشرق الأوسط للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في مجاس علاج الإدمان، وذلك بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة القاهرة لإعداد وتأهيل الكوادر في هذا المجال، كما قام الخط الساخن بالتعاون مع الأمم المتحدة بتنظيم العديد من ورش عمل بشأن المعايير الدولية في العلاج من الإدمان، وآليات تطوير علاج الإناث، وضمان الجودة في تأهيل المدمنين، وتطوير الاستراتيجيات العلاجية.

من جانبه، أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ارتفاع معدل تعاطي عقار الترامادول؛ ليحتل المرتبة الأولى بين المواد المخدرة بنسبة 60%، يليه مخدر الحشيش بنسبة 52.4%، ثم الهيروين بنسبة 29.5%، ويحتل الأستروكس والفودو المرتبة الرابعة بنسبة 25.8%، لافتا إلى أن 23.7% من الحالات هم من قاموا بالاتصال بأنفسهم إيمانا منهم بأهمية تلقي العلاج، والذي يتميز بالسرية التامة ومجانا، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن إلى انخفاض سن التعاطي بصورة ملحوظة، وفي سن مبكرة، حيث أن نسبة 4% بدأوا من سن أقل من 15 سنة، بينما بلغت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة 40.2%، حيث تعتبر أعلى مرحلة عمرية لنسبة التعاطي، لافتا إلى أن الصندوق يقوم بعلاج ومتابعة الحالات الواردة للخط الساخن «16023» في المستشفيات المتعاونة مع الخط، وعددها 22 مستشفى، ومركز علاجي متخصص، يقدمون الخدمات العلاجية مجانا على مدار 24 ساعة جميع أيام الأسبوع.

وحذر «عثمان» من المعتقدات الخاطئة لدى البعض وتناولهم مخدر الأستروكس، لافتا إلى غالبية من يتعاطون هذا المخدر في سن مبكرة ويتراوح أعمارهم من 15 إلى 20 عامًا، وأن هذا المخدر يسبب العديد من الأضرار الصحية، منها فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهزيان والهلوسة والشعور بالبلادة واللامبالاة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، وبعض حالات الإغماء والسكتة القلبية والتشنجات وبعض الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وتليف الكبد.