رمضان درويش يتوج بذهبية بطولة أوروبا للجودو

فاز رمضان درويش لاعب المنتخب الوطنى للجودو في منافسات وزن 100 كجم ببطولة كأس أوروبا التى تختتم مساء اليوم الأحد بسلوفاكيا بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية، عقب فوزه فى المباراة النهائية على بطل صربيا.

وحصل حاتم عبد الآخر في منافسات وزن 100 كجم على المركز الخامس فى البطولة ذاتها التى شارك فيها 32 لاعبا فى هذا الوزن .

من ناحية أخرى يعود المنتخب الوطنى من اليابان يوم 17 من سبتمبر الجارى بعد انتهاء معسكر الإعداد الذى يشارك فيه 10 لاعبين، وسوف يتوجه المنتخب فى اليوم الثانى مباشرة الى مدينة باكو الأذربيجانية للمشاركة فى بطولة العالم، والتى يشارك فيها اتحاد اللعبة بثماتية لاعبين هم:

محمد عبد الموجود وأحمد علي عبد الرحمن وزن 66 كجم، ومحمد محى وزن 73 كجم، ومحمد على وعبد الرحمن محمد وزن 81 كجم، وعلى حازم وخاتم عبد الآخر وزن 90 كجم، ورمضان درويش وزن 100 كجم.

ويرأس البعثة العقيد أحمد صابر عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو ، وباسل الغرباوي مدير فنيا .

وكان أحمد رأفت قد تأهل لدورة الألعاب الأوليمبية للشباب بالأرجنتين التى تقام الشهر المقبل، في منافسات وزن 73 كجم، بعد حصوله على المركز الثالث والميداليات البرونزية فى البطولة الأفريقية، ليلحق بذلك باللاعبة آلاء مسعد، والتي كانت تأهلت من قبل للدورة الأوليمبية للشباب في الأرجنتين.