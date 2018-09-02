اجتماع مرتقب لرابطة مصنعى السيارات الأسبوع المقبل

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام بريليانس البافارية، إن الرابطة تستعد لعقد اجتماع الاسبوع القادم بين أعضائها لمناقشة تطورات السوق. وأوضح سعد، أن الاجتماع سيعقد خلال الأسبوع المقبل، ويناقش الاجتماع التطورات التى شهدتها سوق السيارات خلال الفترة الماضية، بما فى ذلك القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع.

الاجتماع سيتناول مقترحات الأعضاء لأنشطة الرابطة خلال الفترة المقبلة بما تتضمنه من تحركات لتمثيل الرابطة أمام الجهات المختلفة والدفاع عن مصالح الأعضاء، موضحا أن الرابطة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة العضوية، وأشار إلى أن التحدى الرئيسى يتمثل فى الظروف الراهنة التى تشهدها السوق خلال الفترة الاخيرة ــ حسب سعد.