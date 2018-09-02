ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بإكراه صاحب شركة على توقيع 3 إيصالات أمانة في مدينة نصر

ألقت مباحث القاهرة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير ومسجل خطر وزوجته؛ لاتهامهم باستدارج صاحب مكتب عقارات داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر، وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة، وحُرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقى بلاغا من صاحب مكتب عقارات يدعى "تامر.ص"، 30 عاما، يفيد بتضرره من "عمرو.م"، 31 عاما، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"الشريف.م"، 38 عاما، صاحب شركة قطع غيار سيارات، مسجل خطر، وزوجته "حنان.س"، 40 عاما صاحبة مركز صيانة سيارات، بعدما استدرجته الثالثة بمنطقة الحي السابع عقب إيهامها له برغبتها في بيع شقة، وعند وصوله فوجئ بتواجد الأول والثاني وأرغماه على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وبمواجهتهم أمام مدير مباحث القاهرة اللواء أشرف الجندي، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، مشيرين إلى سابقة نصب المجني عليه، عليهم عن طريق عرض مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية من الهاتف المحمول الخاص به للتوسط في بيعها مقابل مبالغ مالية، واستولى منهم على مبلغ 100 ألف جنيه، وتهرب من إعادة المبلغ.