«السيسي»: مصر والصين تلعبان دورا رياديا في مجالات السلم والأمن والتنمية عالميا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن لمصر والصين دورا رياديا في مجالات السلم والأمن والتنمية على المستوى الإفريقي والدولي، مستطردا: "وهو أمر نتطلع لاستمراره وتطويره، حيث تتمتع مصر بمكانة جيواستراتيجية هامة، كما أننا مستعدون لدفع التعاون الثلاثي في إفريقيا والعالم العربي ليس فقط اقتصاديا وإنما في مجالات السلم والأمن".

وأضاف "السيسي"، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال زيارة أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني، أن مصر تعد شريكا حضاريا وتاريخيا للصين في مبادرة الرئيس شي جين بينج "الحزام والطريق"، التي تقوم على إعادة إحياء طريق الحرير، فقد أبدت مصر تأييدها الكامل لتلك المبادرة، وعبرت عن أهمية المشروعات التي يتطلع الجانبان إلى تنفيذها في منطقة قناة السويس في إطار المبادرة، وشهدت زيارة الرئيس الصيني إلى مصر في يناير 2016 توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز التعاون في قطاع البنية التحتية وتنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية لإعادة بناء دولتها واقتصادها، هو استراتيجية نشطة للتحرك الخارجي تستعيد زمام المبادرة في المنطقة، وتعيد لشعوبها مقدراتها، وترأب الصدع الذي أصاب النظام الإقليمي العربي ودوله الوطنية، وتستعيد الاستقرار الإقليمي، وتسترجع قيم الانتماء والعمل والثقة في المستقبل لدى الإنسان المصري والعربي.