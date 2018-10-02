قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن البرلمان الحالي ممثل حقيقي عن الشعب المصري الذي اختاره بكل شفافية، مؤكدًا أن الأعضاء الحاليين لديهم القدرة على صياغة قوانين تليق بالشعب المصري.



وأضاف متحدث «النواب»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الاثنين، أن المجلس أنجز حوالي 400 قانون في 3 أدوار انعقاد، في صورة غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، موضحًا أن هناك أكثر من 25 لجنة بمجلس النواب معنيين بصناعة القوانين.



وأشار إلى مناقشة مفردات القوانين وصياغتها في إطار واقع عملي ومن خلال طرح حوار مجتمعي للخروج بنص قانوني متخصص يحقق مصلحة المواطنين، متابعًا: «نعمل دائمًا من أجل ترجمة نصوص الدستور إلى قوانين وتشريعات، حتى يشعر المواطن بمعنى هذه القوانين التي ستحسن من أحوالهم».



وأوضح أن مجلس النواب الحالي جاء في وقت صعب بعد دستور جديد مليء بالمواد والنصوص التي تحتاج إلى قوانين تنظمها، معقبًا: «حملنا هم ثقيل جدًا، وهو تأسيس البنية التشريعية للدولة المصرية».



