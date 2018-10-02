المنتخب يبرر ضم مروان محسن ومهاجم المقاولون

أكد هاني رمزي المدرب العام في جهاز خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلى من القوام الأساسي للمنتخب، بعدما تم الإعلان عن قائمة المحلين لمواجهتي سوازيلاند المقبلتين ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

وقال رمزي في تصريحات تليفزيونية لقناة "صدى البلد": "مروان محسن من العناصر الأساسية للمنتخب، ومن المحتمل أن يشارك في جزء من المباراة الأولى أمام سوازيلاند، وجزء أكبر في المباراة الثانية".

وعن ضم أحمد على مهاجم المقاولون العرب للمنتخب بالرغم من سنه الكبير علق رمزي : "فكرتنا هي النزول بالأعمار في عناصر المنتخب، لكن في بعض الأحيان القصور في مركز معين يجعلك تحتاج للاعبين أكبر سنًا".

وأضاف: "توجد مشكلة في مركز رأس الحربة بسبب قلة المهاجمين المتاحين، لذا فالاختيارت محدودة، لكن في المراكز الأخرى النزول بالأعمار هي فكرة الجهاز الفني".