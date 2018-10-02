«بيطري الغربية» يوجه برصد السلبيات والتعامل الفوري معها

وجه الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، بتكثيف المرور على الوحدات البيطرية الموجودة على مستوى مراكز المحافظة، من خلال لجان مشتركة، والوقوف على السلبيات التي يتم رصدها، والتعامل السريع معها وتلافيها، بما يحقق الصالح العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، بمكتبه اليوم الثلاثاء مع مجلس إدارة مشروع العلاج الاقتصادي بالمديرية؛ لمناقشة سبل، توفير وتقديم الدعم الكامل للوحدات البيطرية الموجودة بنطاق المحافظة.

وشدد "أنور" على سرعة استكمال عملية إصلاح 5 مواتير رش، متبقية من مجموعة مواتير، كانت في طريقها للتكهين؛ بهدف الاستفادة منها، وحفاظا على عدم إهدار المال العام.