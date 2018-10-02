وزيرة الصحة: مسح 85 ألف مواطن في أول أيام حملة الكشف عن فيروس سي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 85 ألفًا و266 مواطنًا توافدوا على وحدات مبادرة الكشف عن مرضى فيروس سي، والأمراض غير السارية الضغط والسكر والسمنة، في اليوم الأول لها، أمس الاثنين.



وأضافت في تصريحات لبرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر قناة «الأولى»، مساء الاثنين، أن هناك تساوي تقريبًا بين الذكور والإناث المتوافدين على الوحدات الطبية للمبادرة، فبلغت نسبة النساء 53% بينما بلغت نسبة الذكور 47%، وكانت الفئة العمرية الأكثر توافدًا بين 25 و45 عامًا، موضحة أن عدد الوحدات الطبية المنتشرة على مستوى الـ9 محافظات، التي تمثل المرحلة الأولى من المبادرة يصل إلى 1422 وحدة، تضم كل واحدة منها ما بين فريقين إلى 4 فرق طبية.



وأوضحت أن العالم لم يشهد من قبل وأن تبنت دولة حملة طبية كبيرة بهذا الحجم للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين في الأمراض التي تسبب أعلى نسب الوفاة، مبينة أن الأمراض التي تستهدفها الحملة تسبب 70% على الأقل من حالات الوفاة بين المصريين.



وتابعت: «الدولة تحمل على عاتقها الكشف على المواطنين فردًا فردًا وتقدم العلاج لهم مجانًا، ومتفائلة بإقبال المواطنين وتصاعده خلال الأيام المقبلة».



وذكرت أن مبادرتي الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية، الضغط والسكر والسمنة، والقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة، هي بمثابة بداية لتصحيح العوار الصحي في مصر.



ونوهت بأنه تم اختيار أمراض السكر والضغط والسمنة، من بين الأمراض غير السارية الأخرى، للكشف عنها بجانب فيروس «سي»، باعتبارها الأمراض الأكثر شيوعًا بين المصريين، ولأنها تسبب أمراض القلب والشرايين وجلطات المخ، وأمراض أخرى تسبب النسبة الأكبر من حالات الوفاة في مصر.



وأكدت أن كل فرد لن يستعرق عدة دقائق في الكشف داخل الوحدة الطبية التابعة للحملة، متابعة: «التحليل عبارة عن شكة بسيطة جدًا، ويعرف الفرد خلال دقائق معدودة إذا ما كان مصابًا بفيروس سي أم لا، بعدها ينتقل للكشف عن السكر والضغط والوزن والطول للتعرف على كتلة الجسم».



وأوضحت أن هذه الأمور تمكن الفريق الطبي من التعرف على الأمراض المصاب بها الفرد أو المعرض للإصابة بها، ولو كان مصابًا فيتم إبلاغه وقتها بالمكان والموعد الذي سيتوجه فيه لإجراء فحوصات أكثر دقة وصرف العلاج مجانًا له.



وانطلقت أمس الاثنين، الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وتتضمن المرحلة الأولى 9 محافظات هي مطروح وبورسعيد والإسكندرية وجنوب سيناء ودمياط والبحيرة والقليوبية والفيوم وأسيوط.



