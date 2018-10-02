برج إيفل يكرم شارل أزنافور بأضواء ذهبية وباريس تودعه بصوره وأغانيه

كرمت سلطات العاصمة الفرنسية المغني الشهير الراحل شارل أزنافور، من خلال إشعال أنوار برج إيفل الذهبية، بالأمس، كما تم نصب شاشة كبيرة أمام البرج، عرضت عليها صور ولقطات فيديو لأزنافور.





وامتلئت شوارع باريس بأغانى الفنان الذي توفي أمس الاثنين عن عمر ناهز 94 عاما، فيما أعلنت رئيسة بلدية باريس، "آن هيدالغو" ذلك في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر»، تشير فيها إلى الأنوار التي أضاءت عند الساعة 21:30 بتوقيت باريس، وإلى الصور الفيديوهات، علما بأن الأنوار الذهبية يتم تشغيلها مساء كل يوم عادة عند منتصف الليل.

Ce soir à 21h30, Paris rendra hommage à #CharlesAznavour, en diffusant sur le pont d'Iéna ses plus belles chansons et des portraits de lui sur écran géant. @LaTourEiffel, en fond, sera illuminée couleur or. À admirer depuis la place de Varsovie, au pied des Jardins du Trocadéro. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) ١ أكتوبر ٢٠١٨

وولد أزنافور فى 22 مايو 1924 فى باريس، وهو مغنى وكاتب أغانى وممثل فرنسى - أرمينى، ويعد أحد أهم الفنانين في فرنسا، بدأ الغناء بعمر التاسعة. وقد كتب أكثر من ألف أغنية وألف عدة مسرحيات موسيقية، وتزوج ثلاث مرات، ولديه ستة أطفال.



وقدم أكثر من مائة ألبوم، ووزعت أغانيه في 94 دولة. وباع الفنان الفرنسي أكثر من 100 مليون شريط حول العالم وشارك في 60 فيلما.

وغنى أزنافور بأكثر من خمس لغات عالمية وهي الفرنسية والروسية والأنجليزية والأرمنية والإيطالية والأسبانية.

Au pied de la tour Eiffel, le premier hommage à Charles Aznavour pic.twitter.com/teWO1JauHb — BFMTV (@BFMTV) ١ أكتوبر ٢٠١٨

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نشر على حسابه بـ«تويتر» تغريدة كتب فيها: "لقد شارك شارل أزنافور الفرحة والأحزان لأجيال ثلاثة، واستمع إليه العالم بأسره كفرنسي أصيل، حافظ على أصوله الأرمنية في أعماق حدسه الداخلي. وسوف تظل أغانيه العظيمة، ونسيج صوته المتميز وتأثيره الطاغي على الثقافة البشرية ماثلا أمامنا لزمن طويل".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه كان قد دعا أزنافور للمشاركة في قمة الشعوب الفرانكوفونية في العاصمة الأرمنية، يريفان، المزمع عقدها، في 11-12 أكتوبر.