برج إيفل يكرم شارل أزنافور بأضواء ذهبية وباريس تودعه بصوره وأغانيه

كرمت سلطات العاصمة الفرنسية المغني الشهير الراحل شارل أزنافور، من خلال إشعال أنوار برج إيفل الذهبية، بالأمس، كما تم نصب شاشة كبيرة أمام البرج، عرضت عليها صور ولقطات فيديو لأزنافور.





وامتلئت شوارع باريس بأغانى الفنان الذي توفي أمس الاثنين عن عمر ناهز 94 عاما، فيما أعلنت رئيسة بلدية باريس، "آن هيدالغو" ذلك في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر»، تشير فيها إلى الأنوار التي أضاءت عند الساعة 21:30 بتوقيت باريس، وإلى الصور الفيديوهات، علما بأن الأنوار الذهبية يتم تشغيلها مساء كل يوم عادة عند منتصف الليل.

Ce soir à 21h30, Paris rendra hommage à #CharlesAznavour, en diffusant sur le pont d'Iéna ses plus belles chansons et des portraits de lui sur écran géant. @LaTourEiffel, en fond, sera illuminée couleur or. À admirer depuis la place de Varsovie, au pied des Jardins du Trocadéro.