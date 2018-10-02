انتهاء عملية البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي في الفلبين قريبا

قالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الانهيار الأرضي المميت الذي وقع بوسط الفلبين منذ أسبوعين قريبا، وذلك بعد انتشال 77 جثة واستمرار البحث عن 8 مفقودين.

وكانت عملية البحث قد بدأت عقب أن دفن انهيار أرضي وقع في 20 سبتمبر الماضي منازل في قرية تينان في مدينة ناجا بإقليم سيبو بعد هطول أمطار غزيرة لمدة يومين.

وقال السكان إن عملية كبيرة لاستخراج الحجارة هي السبب في وقوع الانهيار الأرضي.

وتأمل فرق البحث أن تنحسر مياه الأمطار خلال الـ24 إلى 30 ساعة المقبلة لكي يتمكنوا من استئناف عمليات الحفر.

وقال مكتب الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها إن عملية البحث سوف تنتهى بعد ذلك، حيث إن حالة التحلل المتقدمة للجثث تمثل خطرا صحيا على رجال الإنقاذ.

ومن ناحية أخرى، يبحث المسؤولون المحليون عن موقع دائم لإعادة توطين مئات السكان الذي فروا من المناطق المتضررة.

ويذكر أن الانهيار الأرضي الذي وقع في إقليم سيبو جاء بعد أيام من وقوع انهيار أرضي بسبب إعصار مانكوت في قرية اوكاب بإقليم بينجوت بشمال البلاد، الذي أدى دفن سكنين لعمال الحفر ومكتب كنيسة بروتستانتية في أحد مواقع التعدين.