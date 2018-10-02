رئيس وزراء فنلندا الأسبق يعتزم الترشح لرئاسة المفوضية الأوروبية

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أعلن رئيس الوزراء الفنلندي الأسبق، ألكسندر ستوب، اليوم الثلاثاء، أنه سيتنافس للحصول على ترشيح كتلة يمين الوسط المهيمنة في البرلمان الأوروبي في الانتخابات التي ستجرى عام 2019 لاختيار رئيس المفوضية الأوروبية، خلفا لجان كلود يونكر.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات صعبة.

ومن بين تلك التحديات، خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، وصعود نجم الشعبوية وتزايد الهجرة والتهديدات للنظام الجيوسياسي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستهل ستوب إعلانه بالتحذير من أن القيم الأوروبية بما في ذلك حكم القانون والديمقراطية الليبرالية "تتعرض للهجوم" من الخارج والداخل.

وقال ستوب "اذا لم نتمسك بقيمنا ... فلن نكون ذات قيمة".

وسيختار حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إليه ستوب في 8 نوفمبر المقبل في هلسنكي مرشحه لخوض الانتخابات البرلمانية.