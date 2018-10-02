عمرو أديب: هذه أفعال تحرش والناس بتعتبرها عادية

حذر الإعلامي عمرو أديب، من أفعال وكلمات كثيرة يتعبرها الأشخاص أفعالًا عادية إلا أنها تدخل في ظاهرة التحرش بالنساء.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين: «قلتلها كلمة ولا طبطبت على كتفها ولا حطيت إيدك في الشنطة، ولا قلتها يا جميل، دي تحرش ثم تحرش ثم تحرش، وأنا مش مزودها أوي ولا حاجة».

وأكمل: «واحد يقولك كانت في الميكروباص وكانت معدية قدامي، وأنا أعمل إيه يعني، دا تحرش ويدخّل السجن»، مضيفًا أن احترام المرأة أحد مظاهر تقدم الشعوب.

وأشار إلى وجود موجة عالية في العالم بأكمله، للتحذير من قضية التحرش، مشيرًا إلى قضية مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمحكمة العليا الأمريكية، بريت كافانا، والذي عقدت له جلسة استماع أمام الكونجرس بسبب اتهامات بالتحرش قبل عقود.