أنشيلوتي عن تراجع مستوى صلاح: لاعب من طراز كبير

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي على خطورة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، وذلك قبل مواجهة الريدز غدًا الأربعاء على ملعب "سان باولي" في مدينة نابولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

وقال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عُقد اليوم "لا أعلم إن كان محمد صلاح يملك 70% أو 80% من مستواه".

وأضاف المدرب الإيطالي "تراجع مستوى صلاح، أو تفوقه لا يغير شيئا من كونه لاعبًا من طراز كبير، وسيكون خطيرًا للغاية خلال مواجهتنا لليفربول في دوري أبطال أوروبا".

ويحل ليفربول ضيفًا على نابولي غًدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، بعدما نجح الريدز في تحقيق الفوز الأول له أمام باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل)