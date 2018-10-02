ندوات وورش فنية في احتفال قطاع الفنون التشكيلية بنصر أكتوبر

يحتفل قطاع الفنون التشكيلية بالذكرى الـ45، لإنتصار أكتوبر من خلال برنامج ثقافي متنوع، تقام فعالياته في المتاحف والمراكز التابعة للقطاع، والتي تستهدف كافة الشرائح العمرية.

وينظم متحف زكريا الخناني، وعايدة عبدالكريم، أمسية ثقافية يتحدث خلالها اللواء ثروت محمود ـ من أبطال حرب 73 ـ ويشارك فيها المطرب أشرف علي، وفي متحف محمد ناجي بالهرم تقام ورشة اليوم الواحد تحت عنوان "البطولات الوطنية" للفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة وذلك في أيام 3، 10، 17، 24، 31 أكتوبر، كما ينظم متحف الأمير وحيد الدين سليم بالمطرية يوم 24 أكتوبر معرضاً فنياً بهذه المناسبة للموهوبين بالإدارة التعليمية بمنطقة المطرية ومن أصدقاء المتحف.

وفي عروس الثغر، يعقد مركز محمود سعيد للمتاحف ندوة مساء الخميس المقبل 4 أكتوبر، تحت عنوان "جني ثمار نصر أكتوبر" يحاضر فيها العميد أركان حرب جمال مصطفى، وفي متحف الفنون الجميلة يوم 16 أكتوبر ندوة بعنوان "في ذكرى النصر" تتحدث فيها د. إيمان شرف، وتتضمن كذلك فقرات فنية، كما يعقد متحف المنصورة القومي في 7 أكتوبر ندوة عن "إنتصارات مصرية منذ الحملة الصليبية 1250- أكتوبر1973" يحاضر فيها د. أحمد المنسي.

وفي مركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا، تستضيف قاعة (2) ندوة بعنوان "أكتوبر في عيون العالم" يوم 9 أكتوبر، يحاضر فيها الواء فؤاد صالح زكي، واللواء مجدي شحاته والعميد جابر الديب، وفي قاعة (1) تقام ندوة في يوم 18 أكتوبر لتكريم عدد من أبطال حرب 73 بالتعاون مع جمعية روح الحب الثقافية، ويتحدث خلالها كل من د. إبراهيم الغزاوي، د. خلف المسيري، د. محمد الشباسي، ويدير الندوة د. ممدوح البنداري رئيس الجمعية، كما يُشارك متحف أحمد شوقي بالجيزة في هذا البرنامج بصالون ثقافي بامسية تستضيف الشاعر اللواء أحمد غراب وذلك مساء يوم 11 أكتوبر.

وفي محافظة قنا، حيث ينظم متحف السيرة الهلالية ورشة من وحي الانتصارات المصرية، وفي بورسعيد تقام ندوة "إنتصارات أكتوبر" يوم 10 أكتوبر بمتحف النصر للفن الحديث، وتستضيف الندوة اللواء يسري عمارة.