ثالث سيدة تحصل على نوبل في الفيزياء: «نحتاج للاحتفاء بالعالمات لأننا موجودات»

أعربت الكندية دونا ستريكلاند، عن شعورها بالفخر، وذلك بعدما أصبحت ثالث سيدة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1901.

وقالت عبر الهاتف للصحفيين في مقر الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم بعد إعلان فوزها بالجائزة اليوم: «كنت أعتقد أنه ربما يكون هناك المزيد. ولكني أشعر بالفخر لكوني واحدة من هؤلاء النساء». وأضافت: «نحن بحاجة إلى الاحتفاء بعالمات الفيزياء لأننا موجودات».

كانت الأكاديمية أعلنت، اليوم، عن فوز الأمريكي آرثر أشكين، والفرنسي جيرار مورو، والكندية ستريكلاند، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2018.

وخصصت اللجنة نصف الجائزة لـ«أشكين»، بينما سيتقاسم «مورو» و«ستريكلاند» نصف الجائزة الآخر.