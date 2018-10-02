سعر اليورو يتراجع بعد تصريحات مشرع إيطالي عن العودة إلى الليرة

تراجع اليورو صوب أدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم الثلاثاء بعد أن قال مسؤول كبير في الحزب الإيطالي الحاكم إن معظم مشكلات البلاد ستُحل إذا تخلت عن اليورو لصالح عملتها الخاصة، والأسواق شديدة الحساسية للتطورات السياسية الإيطالية، خاصة بعد اقتراح الأحزاب الحاكمة ميزانية تتضمن عجزا مستهدفا يفوق المتوقع، لتتفاقم التوترات مع سائر زعماء منطقة اليورو، و ويثار قلق المستثمرين الراغبين في أن تضع روما ديونها الكبيرة تحت السيطرة.

وانخفض اليورو 0.5% ليصل إلى 1.1525 دولار وهو أضعف مستوياته تقريبا منذ 21 أغسطس.

وجاءت معظم الخسائر بعد أن قال كلاوديو بورجي رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الرابطة الحاكم، إن إيطاليا ستحظى بأوضاع اقتصادية أكثر ملائمة خارج منطقة اليورو، حسب وكالة رويترز.

وتراجع اليورو مقابل الفرنك السويسري، الذي عادة ما يشتريه المستثمرون كملاذ آمن في أوقات تقلبات السوق، وزاد الفرنك 0.4% ليبلغ 1.1347 فرنك لليورو.

وواصل الدولار مكاسبه مع انحسار الإقبال على المخاطرة، بعد أن تلقى الدعم من اتفاق تجاري أمريكي كندي سيحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وزاد مؤشر الدولار 0.3% إلى 95.542، ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع.

ومقابل «الين»، انخفض الدولار 0.2% إلى 113.74 ين وسط بيع لجني الأرباح في العملة الأمريكية من المستثمرين الذين يراهنون على ارتفاع الدولار.

وبعد الإعلان عن الاتفاق التجاري بين أمريكا وكندا يوم الاثنين، انخفض الين إلى 114.06 للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2017.

وهبط الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7194 دولار أمريكي، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي «البنك المركزي» على أسعار الفائدة عند 1.5 بالمئة.

وجرى تداول الدولار الكندي مستقرا دون تغير عند 1.2821 دولار كندي للدولار الأمريكي، ليتمسك بمعظم مكاسبه البالغة 0.7% التي حققها في الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2990 دولار وهو أقل مستوى في ثلاثة أسابيع.