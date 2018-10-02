ضبط المتهمين بسرقة شركة اتصالات بالقاهرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، بالاشترك مع مديرية أمن القاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة خزينة شركة لخدمات الاتصالات والإنترنت بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة،

إذ تبين أن سائق بالشركة وعامل بمقهى وراء ارتكاب الواقعة.

كان اللواء محمد منصور، مدير أمن العاصمة، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة النزهة يفيد بورود بلاغ من "خالد.م.ج"، مالك إحدى شركات خدمات الاتصالات والإنترنت بمساكن الشيراتون دائرة قسم شرطة النزهة باكتشافه كسر الباب الخلفي للشركة وسرقة مبالغ مالية قدرها 12 ألف دولار، و60 ألف جنيه مصري، من داخل الخزينة الخاصة بالشركة وكذا 5 أجهزة لاب توب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، بالاشترك مع مباحث القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "سعيد.ع. س"، 33 عاما سائق بذات الشركة، و"أحمد.م.س" 23 عاما عامل بمقهى، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر المتهم الأول بسابقة احتفاظه بنسخة من مفاتيح مقر الشركة فتمكن من الدخول وكسر الخزينة.

وأرشد عن مبالغ مالية قدرها "200 ألف دولار أمريكي، 250 ألف جنيه مصري"، وإنفاقهما باقي المبلغ، كما أرشد عن أجهزة اللاب توب المُستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.