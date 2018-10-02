مرجان: الأهلي ملتزم بقرار الأمن بحضور 10 آلاف متفرج أمام سطيف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مسؤولي النادي تفاجئوا بقرار الجهات الأمنية بحضور أعضاء الجمعية العمومية فقط للقاء وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان، في تصريحات إذاعية : "النادي الأهلي ملتزم بقرار الأمن بحضور 10 آلاف متفرج للقاء وفاق سطيف الجزائري".

وتابع: "مسؤولو النادي تفاجئوا بقرار الأمن بحضور أعضاء الجمعية العمومية فقط للقاء، وقام المسؤولون بتسجيل اعتراض على هذا القرار ولكننا في الأخر ملتزمون بالقرار".

وواصل: " هناك لجنة مشكلة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي لحل الأزمة ومعه أعضاء مجلس النادي لبحث الأزمة وإيجاد طرق لحلها".

وناشد مرجان، جماهير الأهلي بالتزام بقرارت الأمن وعدم الذهاب لاستاد السلام إلا لحاملي "كارنيه" العضوية العاملة بالنادي الأهلي، ختى لا يتعرض النادي لاي عقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واستكمل: " مجلس الإدارة قام بتشكيل لجنة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق من تجاوز في حق الأهلي ومسؤوليه".

وعن كيفية حضور أعضاء الأهلي للقاء اليوم، قال "مرجان": "تذاكر اللقاء تباع حاليا في منافذ البيع داخل فروع الأهلي الثلاثة، وسنقوم برد ثمن التذكر للجماهير التي قامت بالحجز إلكترونيا".

واختتم:" أرجوا من الجماهير الالتزام بتعليمات الأمن، وإن شاء الله الأهلي قادر على تحقيق الفوز ووضع قدما في الدور النهائي من البطولة".