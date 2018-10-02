المصري «أبيض» وفيتا كلوب «أخضر×أسود» فى نصف نهائى الكونفيدرالية

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إنتهى الاجتماع التنسيقى الخاص بمباراة المصري وضيفه فيتا كلوب الكونغولى والمقرر اقامتها في التاسعة مساء الأربعاء ٣ اكتوبر على ستاد بورسعيد في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" النسخة الخامسة عشر.

وخلال الاجتماع تم الاستقرار على اللون الأبيض لقميص المصري الذي سيرتدى الشورت الأخضر والجوارب البيضاء بينما سيرتدى الحارس اللون الأزرق، فيما سيرتدى فيتا كلوب القميص الأخضر المطعم بالأسود والشورت الأسود والجوارب السوداء فيما يرتدى حارسه اللون الأحمر .

أدار المؤتمر مراقب المباراة الرواندي أرون رورانجيروا ومعه المنسق العام المغربي مصطفى السلاوى ونجيب بيربار المنسق الأمني للمباراة والإعلامي الإيفواري هيجو اوتارا والمالي مامادو هايدرا مراقب الحكام.

فيما حضر من جانب فريق المصري ابراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري واللواء أمجد عباس مدير أمن النادى وحمادة الزغبى مدير عام الاستاد ومحمد عصفور مدير السكرتارية بالإضافة لممثل مديرية أمن بورسعيد.

وكذلك حضر طاقم التحكيم الچامبي بقيادة باكاري جاساما ومعه مساعديه سليمان سوسيه وعمر داربوي بالإضافة للحكم الرابع ماودو جالو فيما مثل فريق المصري في المؤتمر وليد بدر المدير الاداري ومحمد عنان طبيب الفريق وابراهيم غانم مسئول المهمات.