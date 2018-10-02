رمزي يكشف أسباب استبعاد محمود علاء من قائمة الفراعنة لمواجهة سوازيلاند

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن استعباد محمود علاء مدافع الزمالك من قائمة الفراعنة لمباراتي سوازيلاند المقرر لهما 12و16 أكتوبر الحالي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال رمزي: "محمود علاء مدافع جيد، وهو تحت منظار المنتخب، وسيأتي دوره، لكن لدينا في هذا المركز 5 لاعبين وهم أحمد حجازي، عمرو طارق، علي جبر، باهر المحمدي، ومحمود حمدي الونش".

وأوضح رمزي أن الجهاز الفني اختار المجموعة الأفضل في هذه المرحلة، وهو يعلم أن هناك غضبًا بسبب استبعاد بعض اللاعبين مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان وإسلام عيسى ومحمود علاء، مشيرًا إلى أنهم لاعبون مميزون، وسيكون لهم دورًا مع المنتخب.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي كرستيان جروس ضم 15 لاعبًا في قائمته المحلية لمباراتي سوازيلاند. (اقرأ التفاصيل)