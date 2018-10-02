وزير الصحة الألماني وجون بولتون يبحثان سبل التصدي للإرهاب البيولوجي

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إنه دُهش من حديث استغرق نصف ساعة مع جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض يوم الاثنين، عن الأسلحة البيولوجية والإرهاب والأوبئة.



ولدى شبان - وهو أحد المنتقدين أحيانا للمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل - اتصالات على مستوى رفيع في إدارة ترامب. ومع ذلك، لم يتم التخطيط للاجتماع في زيارته إلى واشنطن لمقابلة مسؤولين صحيين هناك.



وقال شبان، في وقت لاحق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "اتفقنا على أنه يتعين علينا القيام بمزيد من العمل في هذه المجالات حتى يمكننا الرد بشكل أسرع في حالات الأزمات."



وفي يونيو، ألقي القبض على رجل تونسي في مدينة كولونيا غربي ألمانيا. ووفقا للمحققين، كان الرجل يخطط لهجوم باستخدام مادة الريسين. وكان المشتبه به على اتصال بتنظيم داعش وخطط للهجوم الذي تم إحباطه.



وقال شبان إن مثل هذه التهديدات أظهرت أن الحاجة للتحضير لمواجهة هجوم بيولوجي، ليست أمرا نظريا.



وأضاف: "الإرهاب البيولوجي هو القنبلة الذرية للرجل الفقير".



وأردف قائلا: "مع القليل من العمل، يمكنك القيام بشيء فظيع. لهذا علينا العمل عن كثب مع زملائنا الأمريكيين في هذا المجال".



كما أشار إلى أن ألمانيا يمكن أن تتعلم من الولايات المتحدة في هذا المجال.