يستضيف المعهد الهولندي الفلمنكي، القاصة والروائية الدكتورة سحر الموجي، لمناقشة روايتها الأحدث «مسك التل» الصادرة عن دار الشروق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر المعهد بشارع محمود عزمى فى الزمالك.

و«مسك التل» ‬هى رواية تنقل القارئ بين ثلاث شخصيات مختلفة «الست أمينة، بطلة ثلاثية نجيب محفوظ، وكاثرين ارنشو بطلة مرتفعات وذرنج، وفرجينيا ووالف، ثلاثة نساء فرقهن ثلاث أعمال أدبية، وجمعتهن سحر الموجي في عمل إبداعي واحد، بين دفتي روايتها الأحدث «مسك التل»، هناك حيث أزقة الحسين، تجد الست أمينة، زوجة سي السيد، نفسها تعود ‬إلي‭ ‬بين‭ ‬القصرين حيث كانت، ولكنها امينة مختلفة، عصرية تجيد كتابة مذكراتها، والخروج من البيت إلى العمل، وتجد الطبيبة النفسية مريم نفسها ‬بعيدة عن الوحدة، مستندة‭ ‬إلي‭ ‬ذراع‭ ‬أمينة، ‬وكذلك كاثرين‭ ‬ارنشو‭ ‬بطلة‭ "‬مرتفعات‭ ‬وذرنج"، إلى أين ستذهب بهم سحر الموجي، لا أجابات فهي كاتبة تطرح اسئلة، ولكنها تعدُك بالمتعة فتفي بوعدها.

سحر الموجي روائية مصرية صدر لها مجموعتان قصصيتان وثلاثة وروايات: «مسك التل» و«نون»، والتي حصلت على جائزة كفافيس 2007 و«دارية»، والتي حصلت على جائزة أندية الفتيات بالشارقة 1998.

تعمل مدرس الأدب الإنجليزي والدراسات الأمريكية في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية الآداب، جامعة القاهرة، ومدربة كتابة بدأت ورشة «سيشت» للكتابة الإبداعية في مؤسسة «دوم» للثقافة، وهي مدربة سيكودراما ومخرجة عروض حكي فرقة «دوم حكي» التي قدمت عروض حكي من الفترة 2014إلى 2016.

ودكتورة هالة كمال أستاذة الأدب الإنجليزي ودراسات الجندر بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ومن مؤسسات مركز «المرأة والذاكرة»، وهي باحثة لها دراسات منشورة باللغتين العربية والإنجليزية في دراسات الجندر وتاريخ الحركة النسوية المصرية كما أن لها ترجمات إلى اللغة العربية في مناهج البحث النسوي والنقد الأدبي وتاريخ النساء.