ماذا قدمت الدولة لـ«متحدي الإعاقة» في عامهم؟

«السيسي» يصدر قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»

منح «متحدي الإعاقة» تخفيض بقيمة 50% على وسائل النقل والمواصلات

تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لـ«متحدي الإعاقة»

«السيسي» يكرم أول أم مثالية من ذوات الاحتياجات الخاصة

الإعلان عن إنشاء «المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة»

«التضامن» تخصص 3 آلاف مشروع للسيدات من ذوات الاحتياجات الخاصة

توفير 5000 فرصة عمل لـ«متحدي الإعاقة» بمؤسسات الدولة

«السيسي» يخصص 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم متحدي الإعاقة

وبالتزامن مع افتتاح «السيسي» لفعاليات الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، والذي يستهدف دمج الطلاب من متحدي الإعاقة مع غيرهم من الطلاب، تستعرض «الشروق»، من خلال هذا التقرير، أبرز ما حققته الدولة في ملف متحدي الإعاقة خلال عامهم.أصدر «السيسي»، في شهر فبراير الماضي، القانون رقم «10» لسنة 2018، والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يستهدف حماية حقوق هذه الفئة من الشعب، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين حياة كريمة لهم.بعد أيام قليلة من صدور قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، أعلنت وزارة النقل عن بدء تنفيذ ما جاء بالقانون، حول منح متحدي الإعاقة تخفيض بنسبة 50% من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة، ومجانًا لوسائل المواصلات غير المكيفة.كما بدأت وزارة النقل في إعادة تأهيل محطات السكك الحديدية، بما يتناسب مع احتياجات متحدي الإعاقة.أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص نسبة 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لمتحدي الإعاقة.وأكدت «الإسكان»، أنه في أي مشروع للإسكان الاجتماعي يتم على الفور تخصيص هذه النسبة لمتحدي الإعاقة، ولكن بشرط انطباق شروط الحصول على الوحدات عليهم.خلال احتفالية الدولة في شهر مارس الماضي بعيد المرأة المصرية، كرّم «السيسي»، عزيزة عبد الستار حمزة علي، وهي أول أم من ذوات الاحتياجات الخاصة يتم تكريمها، كما قام بمنحها وسام «الكمال»، تقديرًا لها.أعلن «السيسي»، عن إنشاء «المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة»، كأول مركز من نوعه في إفريقيا.وأوضح خلال حضوره افتتاح المؤتمر والمعرض السنولي الدولي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين ذوي الإعاقة، في شهر يوليو الماضي، أن هذا المركز سوف يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب.كما أعلن في نفس المناسبة عن إنشاء «الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة»، وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب، لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وإفريقيا.قررت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في شهر يوليو الماضي، تخصيص 3000 مشروع من مشروعات «مستورة» للسيدات من ذوات الاحتياجات الخاصة.ويستهدف هذا المشروع تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر.أعلن «السيسي»، عن توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة، بمؤسسات الدولة المختلفة، خلال الفترة الماضية.وقال خلال حضوره افتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، مساء الاثنين، إن الدولة حرصت مؤخرًا على تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، وكذلك أيضًا خدمات التشغيل لمتحدي الإعاقة في مجتمعاتهم وأماكن سكنهم.أعلن «السيسي»، عن وضع مبلغ 500 مليون جنيه تحت تصرف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم الطلاب من متحدي الإعاقة.كما كلف خلال حضوره افتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، مساء الاثنين، الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، بإنشاء مركز لإعادة تأهيل متحدي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع.