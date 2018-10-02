مجلس الوزراء السعودي يؤكد مجددا على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف

جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ما عبرت عنه المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف.

وقال وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"- إن المجلس جدد كذلك التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة عام 2002 وتنبتها الدول العربية والإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.

وعبر المجلس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للتفجير الذي استهدف موكباً للاتحاد الأوروبي في العاصمة الصومالية مقديشيو، مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد المجلس بما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 الذي يعلن للمرة الأولى في تاريخ ميزانية المملكة، ما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في استمرار تطبيق المبادرات والمشاريع والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها.