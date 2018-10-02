العاهل السعودي يأمر بتقديم منحة بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني

أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتقديم منحة بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، دعماً لمركزه المالي.

ووفقا لما ذكرته الوكالة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فإن المنحة تأتي استمراراً لنهج المملكة الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق والحكومة اليمنية، وانطلاقاً من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية.

وأضافت أن هذه المنحة -بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه 3 مليارات دولار أمريكي- ستساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.

كان وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صالح الجبواني أقر أمس بأن بعض الأطراف تحاول إسقاط الحكومة من خلال دفع العملة المحلية للانهيار، وذلك في ظل صمت الحكومة اليمنية حيال الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وتعاني العملة اليمنية انهيارا متسارعا حيث وصلت قيمة الدولار إلى 750 ريالا يمنيا، فيما بلغت قيمة الريال السعودي نحو 205 ريالات يمنية.

وأدى انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، في ظل أزمة كبيرة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

ويعاني نحو 18 مليون شخص، من بينهم نسبة عالية من الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي، في حين لا يعرف 8 ملايين يمني كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة.

وتشهد اليمن حربا عنيفة منذ نحو 4 أعوام بين قوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، خلفت آلاف القتلى والمصابين.