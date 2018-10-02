وفاة الزعيم الأسبق للحزب الشيوعي الفيتنامي «دو موي» عن 101 عام

أعلنت الحكومة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم الحزب الشيوعي الفيتنامي الأسبق، دو موي، توفي عن 101 عام، بعد صراع طويل مع المرض.



وقالت الحكومة الفيتنامية، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، إن موي توفي أثناء نومه، وذلك الساعة 1130 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (1700 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش).



وكان موي، وهو جنرال سابق خدم في الحرب ضد الاستعمار الفرنسي في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، قد تدرج في الحزب الشيوعي حتى وصل إلى منصب رئيس الوزراء الفيتنامي عام 1988 قبل أن يصبح أمينا عاما للحزب عام 1991.



خلال فترة ولايته التي استمرت ست سنوات، والتي تزامنت مع نهاية الحرب الباردة والعلاقات المتجددة لفيتنام مع الولايات المتحدة في أعقاب حرب فيتنام، أشرف موي على الإصلاحات التي شهدت انتقال البلاد إلى اقتصاد السوق.



وفي ديسمبر 1997، أصبح موي مستشارًا للجنة المركزية للحزب، واستمر في منصبه حتى عام 2001.



ولم تعلن الحكومة عن ترتيبات الجنازة.