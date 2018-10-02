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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي و«تسونامي» إندونيسيا إلى 1234 قتيلا

جاكرتا- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 9:57 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 - 9:57 ص

قال مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية "تسونامي" في جزيرة سولاويسي الإندونيسية ارتفعت إلى ما لا يقل عن 1234 قتيلا.

وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، إن ما لا يقل عن 799 شخصا أصيبوا، ومازال 99 آخرون في عداد المفقودين، مضيفا أن أكثر من 61 ألف مواطن نزحوا من منازلهم.

وقد وقع معظم الضحايا في مدينة بالون عاصمة إقليم سنترال سولاويسي.

وكانت الجزيرة قد تعرضت لزلزالين الجمعة الماضية، حيث أدى الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر لوقوع موجات مد عاتية "تسونامي".


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