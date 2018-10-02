محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد كاظم فواز

أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، مساء الإثنين، واجب العزاء لأسرة الشهيد الجندي كاظم فواز ابن محافظة سوهاج، والذي استشهد بشمال سيناء، وذلك بمقر العائلة بنجع الغوانم التابع لقرية ادفا بمركز سوهاج.



ورافق المحافظ أثناء تأدية واجب العزاء العقيد وفقي سعد نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وقد أعرب الأنصاري عن خالص التعازي والمواساة لوالد الشهيد ولأسرته، متمنيا من الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.



وقال المحافظ إن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز، وإن جموع الشعب المصري يقفون خلف القوات المسلحة ورجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب الذى يهدف إلى النيل من أمن واستقرار مصر.



وأشار الأنصاري إلى أن الدولة تقدر تماما تضحيات أبناءها وتقف دائما بجوار أسر الشهداء لانهم قدموا أعز ما يملكون فداء للوطن الغالي.