يوسف: وفاق سطيف قوي دفاعيا

أكد محمد يوسف المدرب العام في جهاز باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، على أن الاستعدادات لمباراة وفاق سطيف الجزائري ضمن مباريات نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بدأت منذ انتهاء الفريق من مباراة النجمة البناني في البطولة العربية.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت": "بدأنا الاستعدادات لمبارة نصف النهائي أمام وفاق سطيف بعد مباراة النجمة البناني مباشرة".

وأضاف: "اللاعبون الذين شاركوا في التدريبات بدأوا بعمليات الاستشفاء، أما من لم يشارك تدربوا في الاستاد بعد المباراة".

وتابع: "بدأنا التركيز على مفاتيح لعب الفريق الجزائري، ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم، المباراة ستكون على شوطين شوط في القاهرة وآخر بالجزائر، ولن تحسم النتيجة إلا بانتهاء المباراة الثانية".

يوسف أشاد بالطريق الدفاعية لسطيف بقوله: "وفاق سطيف فريق منظم دفاعيا، ولديهم مدرب كبير يجيد اللعب بهذه الطريقة".

وأشار: "الكرة الإفريقية تطورت، ولم تعد مرتبطة باللعب على ملعبك أو خارجه، بدليل تأهل أكثر من فريق في دور الثمانية بالتفوق خارج ملعبه، ولم يعد التأهل مرهونا بالفوز على ملعبك بهدفين أو ثلاثة مثلما كان يقال قديما".

وأتم: "بطولة إفريقيا محببة بالنسبة للأهلي وجماهيره فهو النادي الأكثر فوزًا بها، لذا سنكون في تركيز تام لتحقيق اللقب التاسع".