فرنسا وأرمينيا تنعيان شارل أزنافور

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توفى المغني الفرنسي الشهير شارل أزنافور، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 94 عامًا.

ألف الموسيقي الفرنسي - الأرميني نحو 1300 أغنية خلال مسيرته الفنية، التي امتدت على مدار سبعة عقود وشارك بالتمثيل في حوالي 70 فيلمًا.

وكان لأزنافور، الذي ينحدر من أصول أرمينية، معجبين في مختلف أنحاء العالم. وبيع له أكثر من 180 مليون ألبوم.

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرو،ن أزنافور بأنه "كان فرنسيًا أصيلاً مرتبطًا بجذوره الأرمينية، ومحل احتفاء في مختلف أنحاء العالم".

ومن جانبه قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان: "هذا يوم مؤلم حقًا لتاريخ شعبنا وبلادنا".

وستقام مراسم على ضوء الشموع الساعة الثامنة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) في ميدان شارل ازنافور في العاصمة الأرمينية يريفان لتذكر المغني الراحل.